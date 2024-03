Nuovo allenatore per il Monza: presenza galeotta all’U-Power Stadium | CM.IT

Resta incerto il futuro al Monza di Raffaele Palladino, corteggiato dalle big del nostro campionato: c’è anche un ex allenatore di Serie A a seguire la sfida tra i brianzoli e il Cagliari

Paulo Sousa torna all’U-Power Stadium, dove non ha dolci ricordi visto l’esonero sulla panchina della Salernitana proprio dopo una sconfitta in Brianza contro il Monza.

Lo scorso ottobre l’allenatore portoghese fu sostituito da Filippo Inzaghi alla guida dei campani dopo la pesante sconfitta contro la squadra allenata da Palladino e con il quale aveva un contratto fino al 2025, poi rescisso nelle scorse settimane. Sousa è rimasto fermo dopo la parentesi in Campania e adesso attende l’occasione giusta per tornare in sella. Non è passata inosservata quindi la presenza dell’ex centrocampista, tra le altre di Juventus e Inter, questo pomeriggio sulle tribune dell’U-Power Stadium per seguire l’anticipo di campionato tra Monza e Cagliari.

Monza-Cagliari, c’è Paulo Sousa in tribuna: il portoghese per il post Palladino?

Paulo Sousa – come raccolto da Calciomercato.it – era accompagnato dall’agente e intermediario Busardò e giovedì scorso aveva assistito a Bergamo al match di Europa League tra Atalanta e Sporting Club Portugal.

Da capire se la presenza del portoghese a Monza possa essere legata a motivi professionali e quindi a un possibile interessamento di Adriano Galliani per la panchina dei biancorossi, vista la concreta possibilità che Raffaele Palladino sia attratto dal corteggiamento delle big di Serie A e che dunque saluti la Brianza al termine del campionato. L’incontro decisivo tra il Ceo brianzolo e il giovane tecnico campano (in scadenza di contratto a giugno) ci sarà solo a fine stagione, intanto c’è da registrare il blitz ‘galeotto’ di Sousa all’ex Brianteo.