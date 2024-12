DIRETTA Serie A, Milan-Genoa 0-0: Tentativo di Emerson Royal LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Fonseca e i rossoblu di Vieira in tempo reale

Il Milan ospita il Genoa a San Siro nel posticipo domenicale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno rendendo meno di quanto ci si aspettasse a inizio stagione che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

I rossoneri di Paulo Fonseca sono reduci dalla sofferta vittoria in Champions League in extremis contro la Stella Rossa, che ha aperto scenari importanti di qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club, impensabili dopo le due sconfitte nelle prime due uscite. Ora il Diavolo vuole rialzare la testa anche in campionato dopo il ko contro l’Atalanta che li ha allontanati dal quarto posto in classifica. I rossoblu di Patrick Vieira, invece, sognano il colpaccio per allungare la striscia di cinque risultati utili iniziata da Gilardino, fatta di due vittorie contro Parma e Udinese e tre pareggi contro Como, Cagliari e Torino. La partita sarà visibile in tv ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc solamente sulla app di Dazn. Lo scorso maggio, su questo stesso campo, la sfida terminò in pareggio con un pirotecnico 3-3 aperto dal rigore di Retegui e chiuso con l’autogol di Thiaw. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Genoa live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Classifica Serie A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Fiorentina*, Inter** e Lazio* 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan** 22, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma e Lecce 16, Verona Parma e Genoa* e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno

**due partite in meno