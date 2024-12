Gabrielloni e Nico Paz mandano in estasi il Como: la Roma affonda

Il pareggio sembrava ormai scontato, ma in pieno recupero ci pensa l’esperto bomber dei lariani a siglare il gol che decide il amtch

Tre punti d’oro per il Como proprio al fotofinish, mentre la Roma perde e affonda. Como-Roma finisce 1-0 con la squadra di Fabregas che trova il gol vittoria in pieno recupero.

C’è da dire che il Como nel computo delle conclusioni e della manovra ha fatto qualcosa in più, ma nche la Roma ha dei rimpianti, soprattutto per l’ultima azione di Dybala prima della sostituzione. Parte forte la formazione giallorossa che al 7′ sfiora il gol con Saelemaekers: la sua conclusione a volo finisce fuori. Intorno al ventesimo è il Como mangiarsi le mani: prima la traversa nega il gol a Nico Paz, poi Strefezza in ripartenza manda fuori di poco.

La ripresa parte con il Como in avanti: al 49′ Belotti ha una buona palla a pochi metri dalla porta, ma non trova la conclusione. Al 56′ Svilar a salvare sulla conclusione di Federa. Tocca a Cutrone al 66′: la sua deviazione di testa finisce fuori non di molto. La Roma appare in difficoltà, ma al 78′ ha l’occasione per fare propria tutta la posta in palio: Dybala va alla conclusione in diagonale, ma il tiro attraversa lo specchio della porta a finisce sul fondo.

Como-Roma 2-0: la nuova classifica

Ranieri tira fuori proprio Dybala e prova l’assalto finale con Soulé, ma è il Como a provare il forcing conclusivo. I lariani occupano per diversi minuti la metà campo giallorossa, senza però riuscire mai a creare seri pericoli dalle parti di Svilar.

Lo 0-0 sembra ormai scontato, ma ad un minuto dalla fine è Gabrielloni a segnare il gol che decide il match. Subito dopo è arrivato anche il raddoppio di Nico Paz con la Roma tutta avanti per l’ultimo assalto. Vince il Como che fa un salto in classifica, affonda la Roma.

COMO-ROMA 2-0: 93′ Gabrielloni (C), 97′ Nico Paz (C)

Classifica Serie A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Fiorentina*, Inter** e Lazio* 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan** 22, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma e Lecce 16, Verona Parma e Genoa* e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno

**due partite in meno