125 anni di Milan: van Basten e Inzaghi acclamati, Ibra fischiato

La serata della festa rossonera, con le Legends presenti, ma a far rumore sono gli assenti: ecco cosa sta succedendo a San Siro

Non solo Milan-Genoa. A San Siro è la notte della festa rossonera per i 125 anni. La serata ha avuto inizio alle ore 19.45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Leggende del Diavolo, entrate a far parte della Hall of Fame del Milan. Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si uniranno così al Vice Presidente Onorario Franco Baresi nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera.

Dopo il riscaldamento della squadra di Paulo Fonseca, che a breve affronterà gli uomini di Vieira, con lo speciale kit che richiama la storia del Diavolo, la cerimonia ufficiale per il 125° Anniversario, proseguirà sul prato di San Siro dove sfileranno le Legends rossonere presenti.

Stasera le attenzioni sono chiaramente puntate sugli ex calciatori che non ci sono. Ha fatto già tanto rumore, infatti, l’assenza di Paolo Maldini che non è allo stadio, nonostante l’invito. Assenti anche Boban, Kaka, Nesta, Rivera e tanti altri. Fa notizia, inoltre, anche la mancata partecipazione di Gerry Cardinale

Milan, la reazione dei tifosi a San Siro

La festa è dunque iniziata con le premiazioni. Il primo a sfilare sul red carpet è stato così Franco Baresi, poi è toccato a Filippo Inzaghi e a Marco van Basten. Per loro solo applausi e cori dalla Curva Sud.

Poi, però, apparso uno striscione della tifoseria organizzata con scritto: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più”. Dallo stadio poi sono partiti anche i fischi nel momento in cui è stato inquadrato Zlatan Ibrahimovic sullo schermo gigante.

