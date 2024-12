PAGELLE E TABELLINO COMO-ROMA 2-0: Dovbyk guida l’esercito del flop. Nico Paz ‘maestro’

I voti e i giudizi del match del Sinigaglia valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

COMO Reina 6,5 Van der Brempt 6 Goldaniga 7 Kempf 6,5 Barba 6,5 Engelhardt 6. Dal 64′ Sergi Roberto 6,5 Da Cunha 6. Dal 79′ Kone 6 Strefezza 6. Dal 79′ Gabrielloni 7 TOP Paz 7,5: primo tempo sottotono, nella ripresa sale letteralmente in cattedra in maniera impetuosa. Non perde praticamente un pallone, comincia a inventare, dribblare, disegnare. Poi il giusto e meritato premio del gol dopo aver messo lo zampino nel vantaggio di Gabrielloni. Fadera 7 Belotti 6. Dal 64′ Cutrone 7 Allenatore: Fabregas 7

ROMA

TOP Svilar 7: nel secondo tempo è chiamato agli straordinari, probabilmente non se lo aspettava. Ma era in buona compagnia. Invece il Como spinge tantissimo, calcia parecchio, tiene in apprensione tutta la difesa. Nessun miracolo particolare, ma tanti interventi in cui si è mostrato reattivo, mai incerto. Non basta.

Celik 4,5

Hermoso 4,5

Ndicka 5

Saud 5. Dal 61′ Mancini 5

Koné 5

Le Fée 4,5. Dal 61′ Pisilli 5

Angeliño 5,5

El Shaarawy 5,5. FLOP Dal 46′ Dovbyk 4,5: sbaglia movimenti, sbaglia proprio partita. Lui come tanti altri compagni, per carità, ma era più che lecito aspettarsi di più. Invece non incide né in area né in nessun’altra zona di campo. Ennesima delusione.

Saelemaekers 5,5. Dal 61′ Pellegrini 5,5

Dybala 5,5. Dal 76′ Soulé 5

Allenatore: Ranieri 5

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini 5,5

Il tabellino di Como-Roma Marcatori: 90’+3 Gabrielloni (C) Ammoniti: Goldaniga (C), Le Fée (R), Belotti (C), Da Cunha (C), Van der Brempt (C). COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Engelhardt (64′ Sergi Roberto), Da Cunha (79′ Kone); Strefezza (79′ Gabrielloni), Paz, Fadera; Belotti (64′ Cutrone).

A disposizione: Audero, Kone, Baselli, Gabrielloni, Dossena, Iovine, Jasim, Jack, Cerri, Braunoder, Mazzitelli, Verdi.

Allenatore: Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Saud (61′ Mancini), Koné, Le Fée (61′ Pisilli), Angeliño; El Shaarawy (46′ Dovbyk), Saelemaekers (61′ Pellegrini); Dybala (76′ Soulé).

A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Berti-Bresmes. IVUomo: Perenzoni. VAR: Serra. AVAR: Paterna

Note, spettatori: 10376