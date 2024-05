Infortunio Hernandez, ansia Psg: cosa si teme

In occasione del gol di Fullkrug il Psg perde anche Lucas Hernandez: problema al ginocchio per il francese e cambio obbligato

Il 36′ è il minuto nero del Paris Saint-Germain nella semifinale di andata di Champions contro il Borussia Dortmund. La formazione francese non soltanto si fa sorprendere da Fullkrug che riesce a battere Donnarumma e portare in vantaggio i tedeschi, ma perde anche Lucas Hernandez.

Il difensore francese, infatti, nel tentativo di contrastare il tiro dell’avversario si fa male al ginocchio e chiede l’intervento dello staff sanitario. Minuti concitati in cui si cerca di capire qual è l’entità del problema fisico accorso all’ex Bayern Monaco: le cure però non servono a rimettere in piedi il fratello di Theo e così la sostituzione è obbligata.

Al 42′, infatti, Luis Enrique manda in campo Belardo e fa uscire proprio Hernandez che lascia il terreno di gioco scuro in volto, a dimostrazione della grande preoccupazione per le sue condizioni.

Borussia-Psg, infortunio Hernandez: il precedente da incubo

C’è da ricordare che lo stesso francese ha subito un grave infortunio al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore destro) nella partita di esordio della Nazionale transalpina ai Mondiali 2022 contro l’Australia.

Uno stop che tenne Hernandez fuori dal campo per oltre sette mesi. La speranza, ovviamente, è che per il 28enne non sia nulla di grave e che possa tornare subito a disposizione di Luis Enrique.