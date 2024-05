Dimissioni UFFICIALI dell’arbitro: nuova bufera AIA

Al triplice fischio è arrivato il comunicato ufficiale del direttore di gara nel quale sono state annunciate le dimissioni. Di seguito il post apparso sui social

Con il match di Champions League che calamiterà inevitabilmente le attenzioni mediatiche in queste ore, a prendersi la scena almeno in Italia è stato il campionato cadetto. Anche quest’oggi, infatti, non sono mancati spunti e colpi di scena. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto protagonista un arbitro.

Dopo aver diretto Cremonese-Pisa, infatti, l’arbitro Volpi ha infatti annunciato all’AIA le sue dimissioni. Una volta terminata la sfida tra i grigiorossi e i nerazzurri, infatti, Manuel Volpi ha comunicato all’Associazione Italiana Arbitri la decisione di appendere il fischietto al chiodo. Affidando ad un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Volpi ha spiegato le ragioni della sua scelta, ringraziando tutte le persone che lo hanno sostenuto nel corso di un’esperienza durata quasi vent’anni. Di seguito il contenuto del messaggio che, una volta apparso, ha comprensibilmente fatto il giro del web:

“La chiudo qui insieme al più forte di tutti ad uomo che mi è stato accanto nel momento più difficile della mia vita… Lascio l’arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all’interno della mia amata associazione.

Finisce dopo 20 anni un percorso che mi ha reso l’uomo e il babbo che sono adesso.

Ringrazio tutti i miei colleghi dal Presidente ai ragazzi che sognano di arrivare un serie A.

Ringrazio tutti i Presidenti ,i direttori sportivi i dirigenti e gli allenatori da Spalletti fino ai primi 2 della mia prima gara di esordienti (…) Un ringraziamento a: ROCCHI,RIZZOLI,MORGANTI,GIANNOCCARO,TREFOLONI,STEFANI,GAVA,PACIFICI,BRIGHI,DAMATO E GERVASONI che mi hanno accompagnato nel mio percorso dai dilettanti alla serie A.

GRAZIE DI CUORE a tutti VOI.

Manu.”