Borussia Dortmund-Psg, scintille e lancio di oggetti: ecco cosa è successo

Il lancio di oggetti provenienti dal settore ospiti potrebbe portare ad una comunicazione ufficiale a stretto giro di posta. Ecco cosa è successo

La rete di Fullkrug messa a segno al 35′ ha consentito al Borussia Dortmund di sbloccare il match contro il Psg. Dopo una prima mezz’ora di gioco piuttosto equilibrata, i gialloneri si sono portati in vantaggio grazie alla zampata dell’attaccante. Pochi minuti prima del gol del Borussia, però, non sono mancati momenti di “tensione”.

Come evidenziato da Amazon Prime Video, infatti, i calciatori del Borussia Dortmund hanno avuto non poco difficoltà a battere i calci d’angolo a loro favore. Il motivo? Piuttosto focosi, i tifosi del Paris Saint Germain hanno lanciato molti oggetti caduti in prossimità del punto di battuta dei corner, provenienti dal settore ospiti. Secondo quanto riferito, non è da escludere che lo speaker sia costretto ad un richiamo ufficiale, avviando il canonico protocollo tipico di queste situazioni. La situazione si è comunque stemperata con il passare dei minuti; ad ogni modo, vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero novità sotto questo punto di vista.