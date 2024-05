Lascia l’Inter per l’Arabia Saudita, ha già detto sì: “Per 30 milioni vengo”

Svelata la telefonata a un calciatore dell’Inter che ha accettato l’offerta araba da 30 milioni di euro: “Parliamone col mio procuratore”

L’Arabia Saudita è pronta a tornare all’attacco per i campioni del calcio europeo. La scorsa estate in tanti hanno raggiunto Cristiano Ronaldo, da Neymar a Benzema passando per Milinkovic-Savic e Sadio Mane. E ancora Firmino, Gabri Veiga, Brozovic, Fofana e molti altri. Poi ovviamente c’è chi ha detto no, come Messi e Mbappe, insieme a gente come Lautaro Martinez e Lukaku, Calhanoglu e Immobile tanto per citare i big della nostra Serie A. Allo stesso modo Jose Mourinho, che potrebbe anche decidere di raggiungere la Saudi Pro League, anche se la priorità sarebbe per un club europeo.

E poi ci sono quelli per cui gli sceicchi sono pronti a tornare alla carica oppure a fare il primo tentativo. Le offerte milionarie partiranno per tanti top player, anche del campionato italiano. Ma chi accetterebbe e chi invece direbbe no? A questa domanda hanno provato a rispondere Le Iene, con i giornalisti che si sono finti degli intermediari per alcuni club sauditi facendo un’offerta da addirittura 30 milioni a diversi calciatori. Circa cinquanta sono state le chiamate partite in direzione di giocatori come Federico Bernardeschi, Mattia Zaccagni, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Mattia Perin, Mario Balotelli, Jorginho e altri ancora. Ad esempio, il numero 20 biancoceleste risponde senza grandi dubbi: “No, sono a posto così per ora”, le sue parole nel servizio andato in onda ieri sera.

L’attaccante della Lazio, tra l’altro, ha appena rinnovato. Stessa secca risposta per Lorenzo Pellegrini: “Non sono interessato, sto bene alla Roma e sono felice di giocare per la squadra della mia città. Trenta milioni? Non è una cosa che mi interessa”. Il capitano giallorosso replica senza esitazioni. E anche Mattia Perin declina: “Non ci ho mai pensato ti dico la verità. Trenta millioni? Fortunatamente non sono solo i soldi…” Come lui Giovanni Simeone: “Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. In questo momento non sono interessato ai soldi, penso più alla ma carriera in Europa”.

Le Iene chiama i top player della Serie A e offre 30 milioni per andare in Arabia: le risposte di Sensi, Jorginho, Balotelli e Bonaventura

Sul campione di calciatori contattato da Le Iene, riporta il servizio, solo il 12% ha rifiutato la finta offerta araba. Vuol dire che l’altro 88% ha invece detto sì e non tutti hanno gradito scoprire lo scherzo. Non ha avuto problemi Mario Balotelli: “Potrei andarci sì, dipende ovviamente da quanto offrono. BIsogna sedersi, vedersi e fare le cose un po’ più formali”. E anche Stefano Sensi, che nell’Inter scudettata non ha trovato spazio: “Sì, ne parlo col mio procuratore e la richiamo. È uno scherzo? Siete dei grandi. Comunque alla fine della fiera per chi ci va contano tanto i soldi“. Così lo stesso Jorginho: “Se avete una proposta concreta da qualche squadra sono aperto sempre a sentire gli interessamenti, se c’è qualcosa di concreto. Può farsi contattare dal mio procuratore”.

E anche Giacomo Bonaventura: “Tra un anno mi scade il contratto, magari cambio squadra e vado in Arabia”. Ma c’è anche chi ha dimostrato apertura all’offerta araba ma non ha accettato che la sua identità fosse svelata, per cui la voce è stata contraffatta. Le Iene parlano di calciatori che hanno giocato in Champions League e sono stati almeno una volta in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport nell’ultimo anno: “Sì, va bene”, “Sì, volentieri”, “Se ci fosse un’opportunità importante potrei valutare…” Top player Italiani, ma anche stranieri. Qualche accento che pare est-europeo, un altro sudamericano. Che quando hanno scoperto lo scherzo non l’hanno presa bene: “Lascia stare”, “Ti sei divertito?”, “Non è una cosa per ridere questa, non va fatta”. E ancora “Questa chiamata non mi piace, non voglio assolutamente che vada in onda niente”. L’identità di questi calciatori rimarrà quindi segreta.