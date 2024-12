Nebbia sull’Allianz Stadium: la decisione su Juve-Venezia

I bianconeri ospitano la squadra allenata da Di Francesco nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A

Oltre al freddo c’è anche la nebbia a fare da cornice all’anticipo di questa sera a Torino tra Juventus e Venezia. Scenario tipicamente invernale all’Allianz Stadium, dove è scesa un po’ di nebbia sul capoluogo piemontese che sta limitando la visibilità sulle strade per i tifosi per l’arrivo allo stadio.

La partita però al momento non è a rischio rinvio e la visuale dal campo, dopo un primo sopralluogo delle autorità competenti, consente il regolare svolgimento del match. Situazione comunque da monitorare da qui al fischio d’inizio, anche se le condizioni non dovrebbero peggiorare stando alle previsioni meteo della serata su Torino.

Juventus-Venezia, la nebbia sullo Stadium: il match non è a rischio

Temperatura vicina alla zero, ma ci penserà il pubblico di fede bianconere a riempiere lo ‘Stadium’ e cercare di trascinare con il proprio calore e tifo la formazione di Thiago Motta, che non sarà in panchina per squalifica e che sarà rimpiazzato a bordocampo dal vice Hugeux.

In attesa delle formazioni ufficiali, nello scacchiere della Juventus dovrebbero esserci due novità rispetto al match vinto in Champions contro il Manchester City: i due statunitensi McKennie e Weah per Locatelli e Conceicao. Per il resto scelte obbligate in difesa, con la la conferma per capitan Danilo vista anche l’assenza di Cambiaso. Dopo oltre due mesi torna invece a disposizione Nico Gonzalez, che partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta (Hugeux in panchina)

Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore (Di Francesco)