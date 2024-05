Blitz di Moncada per Monza-Lazio: tripla pista per il Milan | CM.IT

C’è anche Moncada sugli spalti dell’U-Power Stadium per seguire il match tra Monza e Lazio: gli osservati speciali del Dt rossonero

In attesa di sciogliere le riserve sul nuovo allenatore, con Stefano Pioli destinato all’addio a fine campionato, il Milan sul muove sul mercato con l’obiettivo di rinforzare adeguatamente le rosa in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera valuta un corposo restyling in ogni reparto e Geoffrey Moncada tra Italia ed estero sta osservando diversi profili per la campagna estiva e questo pomeriggio – come raccolto da Calciomercato.it – ha fatto tappa nella vicina Monza per assistere alla sfida tra i padroni di casa allenati da Palladino e la Lazio di Tudor. Un giocatore che sicuramente il Milan segue da tempo è Warren Bondo, che si sta mettendo in evidenza con la casacca biancorossa e che tra l’altro ha firmato il suo primo e finora unico gol in Serie A proprio nella sfida casalinga contro il ‘Diavolo’. Gli uomini mercato di Via Aldo Rossi avevano sondato già in passato prima dello sbarco a Monza, con il centrocampista classe 2003 che lo scorso febbraio ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027.

Calciomercato Milan: Bondo, Di Gregorio e Colpani gli osservati speciali di Moncada

Tra gli osservati speciali di Moncada nella sfida tra Monza e Lazio non c’è però solo Bondo in casa brianzola. Il Milan rimane vigile sulla situazione di Michele Di Gregorio, specialmente se in estate arrivasse un’offerta irrinunciabile per tra i pali per Maignan.

L’ex portiere dell’Inter sta disputando un’altra ottima stagione e per lui la concorrenza non manca, ad iniziare dalla Juventus che al momento è in vantaggio sulle rivali. Di Gregorio ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, così come il ‘Flaco’ Colpani, altro profilo che intriga il Milan in sede di mercato se dovessero esserci scossoni questa volta sulla trequarti rossonera. Il mancino cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, tifosissimo peraltro della squadra rossonera da bambino, viene seguito con attenzione da tempo sempre dalla Juventus, oltre all’Inter e alla stessa Lazio, che pensa al gioiello del Monza con l’addio sulla trequarti di Luis Alberto.

Infine Moncada darà un’occhiata anche a Colombo (partito dalla panchina), di proprietà del ‘Diavolo’ e in prestito secco a Monzello come Daniel Maldini. Il figlio d’arte oggi è indisponibile per un guaio muscolare, con il Ceo biancorosso Galliani che sta trattando con il Milan la conferma del talento classe 2001.