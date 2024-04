Tra Milan e Monza: la verità su Maldini. Galliani ufficializza tre operazioni | CM.IT

Daniel Maldini sugli scudi con la maglia del Monza: Galliani prova l’affondo con il Milan per il giovane fantasista

Il Monza a un pelo dal fermare l’Atalanta di Gasperini domenica sera nell’emozionante posticipo dell’ultima giornata di campionato.

Daniel Maldini ha sfiorato una clamorosa rimonta, colpendo il palo interno praticamente sull’ultima azione del match dell’U-Power Stadium. Il figlio d’arte vicinissimo alla doppietta personale e il Monza a un passo dal 2-2 nei secondi finali della sfida. Il talento di proprietà del Milan ha avuto un grande impatto con la realtà brianzola, dopo una prima parte di stagione da dimenticare nelle fila dell’Empoli. Maldini ha realizzato quattro reti, quasi tutte decisive per la classifica del Monza, dal suo arrivo a gennaio alla corte di Palladino che spesso ne ha tessuto le lodi in conferenza stampa: “Ha talento e personalità, ha tutto per giocare in una grande squadra. Deve solo trovare un po’ di continuità”, le parole del tecnico sul conto del classe 2001. Il fantasista ha convinto nella sua parentesi in Brianza e Adriano Galliani presto cercherà di sondare la disponibilità del Milan per confermare in biancorosso il giocatore.

Calciomercato Milan, Galliani in pressing per Daniel Maldini

Daniel Maldini nel mercato invernale si è accasato al Monza in prestito secco, senza opzione di riscatto come invece pattuito dal Milan nel precedente accordo con l’Empoli.

Il Ceo brianzolo Galliani – come raccolto da Calciomercato.it – proverà nelle prossime settimane a trovare un accordo con la dirigenza del ‘Diavolo’ per acquisire a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante. Prestazioni e gol hanno convinto l’Ad del Monza a puntare sul figlio d’arte, sotto contratto fino al 2025 e che il Milan valuta almeno 5 milioni di euro. In attesa di capire se Maldini resterà in Brianza, il club biancorosso ha conquistato con largo anticipo la matematica salvezza e disputerà per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie A nella prossima stagione. Il traguardo raggiunto ha anche dei risvolti sul mercato per il Monza, visto che si è materializzato l’obbligo di riscatto di Kyriakopoulos: al Sassuolo andranno 3 milioni di euro.

Inoltre, con la salvezza scatteranno anche i rinnovi per un’altra stagione (quindi fino al giugno 2025) degli ex Inter D’Ambrosio e Gagliardini.