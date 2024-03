Manca solo l’ufficialità: tripla firma in arrivo per il Monza | CM.IT

Il Monza di Palladino non mette di stupire ed espugna anche il campo del Genoa: in arrivo l’ufficialità per tre operazioni di mercato

Il Monza dimentica in fretta la scoppola casalinga contro la Roma ed espugna con una prova autoritaria il fortino del Genoa nell’anticipo della 28° giornata del campionato di Serie A.

Mota e Colpani danno spettacolo nella prima frazione, con i brianzoli avanti di due reti all’intervallo grazie alla perla del portoghese e al sigillo di capitan Pessina. Nella ripresa arriva la rimonta dei ‘Grifoni’ di Gilardino, prima della zampata vincente del neo-entrato Daniel Maldini. Il Monza dell’architetto Palladino vola a 39 punti in classifica, mettendo praticamente in cassaforte l’obiettivo salvezza a dieci giornate dal termine. La soglia dei 40 punti è ormai a un passo e il traguardo può essere tagliato già sabato nella gara dell’U-Power Stadium contro il pericolante Cagliari.

Calciomercato Monza, Gagliardini e D’Ambrosio rinnovano con la salvezza

Un’altra stagione da protagonista quindi per il Monza del Ceo Galliani e del tecnico Raffaele Palladino, con il sogno Europa complicato ma al momento non così lontano.

Intanto a salvezza acquisita e dove manca praticamente solo la matematica, si concretizzeranno alcune operazioni di mercato vincolate appunto alla permanenza nella massima serie del sodalizio brianzolo. Innanzitutto i rinnovi di D’Ambrosio e Gagliardini, che la scorsa estate da svincolati avevano firmato un annuale con opzione per un’altra stagione. Opzione che si materializzerà appunto grazie alla salvezza del Monza, facendo scattare il rinnovo dei due ex Inter fino al giugno 2025. Alla permanenza dei biancorossi in Serie A – come appreso da Calciomercato.it – è legato inoltre anche l’obbligo di riscatto dal Sassuolo di Kyriakopoulos: nelle casse degli emiliani finiranno 3 milioni di euro.

Infine, anche per Akpa Akpro è previsto il diritto di riscatto ma senza obbligo dalla Lazio per 3,5 milioni tra parte fissa e bonus, con Galliani che valuterà solo a fine stagione se acquisire a titolo definito o lasciare cadere l’opzione per il centrocampista ivoriano. Così come si parlerà al termine della stagione anche del destino di Palladino come annunciato più volte dall’Ad brianzolo e con l’allenatore campano ambito da diversi club importanti in Serie A.