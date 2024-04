Genoa, colpo nerazzurro a centrocampo: piace Touré | ESCLUSIVO

Nome nuovo in ottica calciomercato Genoa. Per rinforzare la mediana di Gilardino i rossoblu stanno pensando a Idrissa Toure del Pisa

Manca ancora l’aritmetica, ma con 11 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica il Genoa può già considerarsi salvo. Di fatto la squadra di Gilardino non è mai stata in lotta per non retrocedere e ora si può permettere di iniziare già a programmare il futuro.

In estate i rossoblu dovranno soprattutto fronteggiare gli assalti dei top club ai loro gioielli, in particolare a quel Gudmundsson che piace tanto a Inter, Juventus e Milan oltre che in Premier League. Di pari passo si pensa a rinforzare la squadra, in particolar modo nel reparto mediano dove i veterani Badelj e Strootman hanno bisogno di essere rimpiazzati. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Genoa sta guardando anche in Serie B. Nel mirino del Grifone è finito Idrissa Touré: si tratta di un centrocampista tedesco di origini guineane classe 1998 che milita attualmente nel Pisa con cui ha un altro anno di contratto. A portarlo in Italia dal Werder Brema nel 2018 fu la Juventus, che lo inserì nella squadra della NextGen prima di cederlo ai toscani. Dopo due campionati di Serie C e uno di B, ora Touré è pronto al salto di qualità.