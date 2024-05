DIRETTA Serie A, Cagliari-Lecce 0-0: si parte! LIVE

Scontro diretto per la salvezza, la sfida Cagliar-Lecce verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Il palinsesto domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A si apre con il lunch match Cagliari-Lecce. Uno scontro salvezza di fondamentale importanza per mettere pressione a Empoli e Frosinone, che si affronteranno alle 15, e all’Udinese, impegnato lunedì contro il Napoli. Reduci dalla pesante sconfitta in casa del Genoa, i padroni di casa hanno maggior bisogno di punti rispetto ai salentini, già a quota 36 punti in classifica.

Nelle ultime tre giornate, la squadra allenata da Claudio Ranieri dovrà vedersela contro Milan, Sassuolo e Fiorentina e fare punti oggi potrebbe essere di vitale importanza per non complicare il finale di stagione con ansie e patemi d’animo. In casa giallorossa, l’arrivo in panchina di Luca Gotti ha fatto da propellente alle ambizioni salvezza dei pugliesi che ora vedono il traguardo veramente ad un passo. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Lecce

CAGLIARI – Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

LECCE – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15 *una partita in più **una partita in meno