Allegri esonerato, attacco alla Juventus: “Serve rispetto”

Allegri esonerato dalla Juventus, ma c’è chi si ribella alla Juventus: l’attacco alla società è chiaro, “serve rispetto”

Allegri esonerato dalla Juventus. L’epilogo di una storia lunga e complicata si è consumato ieri con il comunicato della società che ha fatto fuori l’allenatore in virtù dei “comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.

Una storia durata otto anni con altri due di interruzione, ma che ha viaggiato su due binari completamente diversi: dai successi e gli applausi dei primi cinque anni, alle costanti critiche degli ultimi tre. Un sentimento che ha portato poi l’allenatore ad esplodere dopo la vittoria della conquista della coppa Italia, il trofeo che di fatto ha messo fine alla sua avventura bianconera.

Tra i tanti che hanno condiviso la decisione della società su Allegri, c’è anche chi esprime la sua opinione fuori dal coro e accusa il club di non aver rispettato il passato dell’allenatore livornese.

Juventus, Viviano attacca la società: “Allegri non è stato rispettato”

Emiliano Viviano a Tv Play ha detto la sua sull’esonero di Allegri e non ha mancato di lanciare una frecciata alla Juventus per come ha esonerato l’allenatore ed in particolare per il comunicato diramato.

Il portiere, ultima stagione ad Ascoli e destinato a chiudere la sua carriera, ha affermato: “L’esonero di Allegri è l’epilogo scontato, ma il comunicato non rende giustizia ad un allenatore che cha vinto cinque scudetti”. Viviano quindi ha aggiunto: “Bisogna avere rispetto e a me questo comunicato non è proprio piaciuto”.

Infine, ha concluso: “Quanto accaduto non cancella 8 anni di storia. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia del club, magari con un rapporto chiuso male, resta però quello che hanno fatto”.