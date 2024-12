Caos Milan, Maignan non ci sta: “Io conosco i sacrifici”

Il portiere francese sui social manda un messaggio forte da leader su Calabria e Theo Hernandez: le due interpretazioni

Al Milan il clima è teso anzi tesissimo. Lo sfogo di Paulo Fonseca dopo la vittoria faticosa con la Stella Rossa ha lasciato e continuerà a lasciare inevitabilmente degli strascichi. Il tecnico portoghese si è scagliato contro i propri giocatori rei di non aver dato tutto in campo e di non avere l’atteggiamento giusto. “Sono stanco di lottare contro certe cose. Io lavoro col coltello tra i denti ogni giorno, non so se altri possono dire lo stesso”, le parole dell’allenatore rossonero.

Nel mirino di Fonseca sono finiti un po’ tutti, anche se qualcuno in maniera particolare come Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Okafor e non solo. Ieri c’è stato l’incontro tra il mister e Zlatan Ibrahimovic al brindisi di Natale del settore giovanile: un colloquio, come vi abbiamo raccontato, sereno in cui il dirigente svedese ha capito le intenzioni dell’ex Lille di dare una scossa alla squadra. Il che ha trovato d’accordo la dirigenza, che però continua a essere muta pubblicamente e che in ogni caso non è certo soddisfatta dell’andamento della stagione. Ma la situazione a Milanello è incerta, con un rapporto teso tra squadra e Fonseca, che va necessariamente risolto.

Calabria e Theo Hernandez sono al momento i due big più sotto esame da parte del tecnico ma anche della piazza. E proprio loro ha voluto difendere Mike Maignan, che su Instagram ha pubblicato tre stories. La prima è una foto con Theo, anche compagno di nazionale, e il cuore. La seconda è appunto con Davide Calabria con l’emoji degli occhi spalancati e dei muscoli. Entrambi ovviamente hanno subito repostato. Poi una terza in cui invece c’è solo il portiere che in francese scrive ‘Conosco i sacrifici’.

Milan, Maignan da leader: il messaggio social su Theo Hernandez, Calabria e Fonseca

A questo punto le interpretazioni sono libere e soprattutto varie. Per qualcuno quella di Maignan è una frecciata a Paulo Fonseca e una difesa appunto di Theo Hernandez e Calabria. Il portiere francese secondo questa versione, che è anche la più semplice e immediata, si prenderebbe sulle spalle la responsabilità di ‘garantire’ per i due compagni che stanno attraversando un momento non semplice, a dispetto delle parole durissime dell’allenatore. Della serie ‘prima devi passare su di me’.

🚨Sono ancora ore calde al #Milan in seguito al pesante sfogo di #Fonseca post-vittoria sulla Stella Rossa in Champions League 👀Nuovo confronto interno, il giorno dopo la partita, con tutta la squadra Ma è chiaro che su qualcuno si sia concentrata l’attenzione, mediatica e non… pic.twitter.com/V9wcBDYH0w — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 13, 2024

Un’altra possibilità è che il messaggio di Maignan non sia contro il proprio allenatore, ma al contrario costituisca un ulteriore tentativo di dare la scossa ai propri compagni dimostrandogli affetto. Come a dire ‘conosco i vostri sacrifici, ci sono passato anche io, per cui vi sono vicino ma adesso è arrivata l’ora di reagire’. E in questo caso non sarebbe una presa di posizione in contrasto con Fonseca. Al contrario uno sprone, a metà tra il bastone e la carota. Insomma, in ogni caso un gesto pubblico da leader. La verità si scoprirà verosimilmente in breve tempo, con quello che dirà il campo.