Saltnes gela Baroni, dominio Bodo Glimt sulla Lazio: serve l’impresa a Roma

Una brutta Lazio perde al Aspmyra Stadion a Bodo contro i norvegesi: decisiva la doppietta di Ulrik Saltnes

Solo pochi giorni fa è iniziata la stagione calcistica nei Paesi scandinavi, ma il Bodo Glimt non ha assolutamente perso lo smalto che lo ha contraddistinto per tutta la durata dell’Europa League: Lazio battuta 2-0, tutto rimandato al ritorno.

Non c’è stata mai partita. Già nella prima frazione, terminata 0-0, i biancocelesti hanno rischiato di subire il gol in diverse circostanze. Il campo sintetico, il freddo gelido della città di Bodo e le assenze in casa Lazio hanno pesato certamente sul risultato finale.

Bodo Glimt-Lazio 2-0, tra una settimana il ritorno all’Olimpico

Le prime occasioni dell’andata dei quarti di finale sono sui piedi di Hauge, l’ex talento del Milan. Solo nel finale di primo tempo arriva uno squillo verso la porta difesa da Khaikin. Baroni cambia qualcosina all’intervallo, ma è subito freddato dalla prima rete di Saltnes.

Il centrocampista del Bodo si inserisce in area di rigore e riceve troppo facilmente. A due passi da Mandas non fa fatica a trovare lo specchio e anche il vantaggio. Il raddoppio arriva poco più tardi, al 69′, con un pallonetto di Saltnes che scavalca il portiere. Romagnoli prova ad arrivare in tempo, ma il pallone ormai ha varcato la linea di porta e la rete viene giustamente convalidata. La doppietta del norvegese inguaia la formazione biancoceleste. Nel finale, Mandas evita il peggio ed è ancora Saltnes ad avvicinarsi alla rete. L’unica squadra italiana in Europa League è ancora viva, ma nei prossimi novanta minuti dovrà cambiare musica.

Il ritorno dei quarti di finale si disputerà all’Olimpico, giovedì 17 aprile. La Lazio deve ribaltare un punteggio sfavorevole, ma in altre condizioni atmosferiche e con il caldissimo tifo biancoceleste.