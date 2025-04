Roma, più di un indizio su Vieira: la cronaca delle ultime settimane

Il casting per il nuovo allenatore giallorosso è vicino alla conclusione: il punto sul francese e gli altri candidati

Reduce dal pareggio in casa contro la Juventus, la Roma domenica sera è attesa da un altro scontro diretto nella lotta per i primi cinque posti e affronterà il derby contro la Lazio. L’attualità e le vicende di campo non sono tuttavia gli unici argomenti caldi in casa giallorossa, dove già da diversi mesi tiene banco il discorso legato al nuovo allenatore.

Anche nell’ultima intervista, Claudio Ranieri ha confermato che la decisione finale è ormai vicina, parlando di una rosa di candidati ristretta ormai a quattro nomi. Metabolizzata già da mesi la decisione del tecnico testaccino di ritirarsi, questa volta definitivamente, come allenatore, Florent Ghisolfi ha studiato diversi profili insieme allo stesso mister per consegnare ai Friedkin una lista di candidati.

Nuovo allenatore Roma: conferme su Vieira

Tra i profili monitorati dal dirigente francese, c’è anche il connazionale Patrick Vieira. Nelle ultime ore ‘Sky Sport’ ha confermato l’anticipazione di Calciomercato.it delle scorse settimane sull’allenatore francese. Protagonista di una splendida cavalcata sulla panchina del Genoa, l’ex Crystal Palace piace per il suo duttile pragmatismo, ma anche per la capacità di valorizzare i giovani, messa in mostra già in Inghilterra. Il suo nome è sul taccuino anche di altri club e per questo nelle ultime settimane Vieira ha preso tempo in merito ad una sua permanenza in Liguria.

Tra gli altri nomi finiti in orbita Roma (Allegri, Gasperini, Montella e Sarri tra gli altri), quello di Stefano Pioli è emerso con maggiore forza recentemente. L’ex allenatore del Milan non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, a patto che, come raccontato da Martin Sartorio a “Zona Rossanera”, non ci sia una remissione economica troppo grande rispetto alle cifre percepite in Arabia. Al netto di borsini e bilanci, ciò che filtra con maggiore forza è che nelle prossime settimane la proprietà americana comunicherà il nome del nuovo allenatore giallorosso.