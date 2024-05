Dalla Juventus al Napoli: 90 milioni e scambio con Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe cambiare nuovamente squadra la prossima stagione: addio Roma e nuova avventura in Serie A

È destinato a lasciare il Napoli in estate Victor Osimhen, dopo il rinnovo dei mesi scorsi e l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto.

Clausola da 130 milioni di euro per il bomber nigeriano, autore di una stagione tra alti e bassi e frenato anche dagli infortuni dopo lo straordinario campionato dello scorso anno che ha riportato lo scudetto nella bacheca del club partenopeo a 32 anni di distanza. Sembra quindi scontato l’addio in estate, con il Paris Saint-Germain che rimane forte sull’ex centravanti del Lille vista la partenza a fine stagione di Mbappe, quest’ultimo diretto verso il Real Madrid di Ancelotti.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Chelsea: obiettivo Lukaku per Manna

Ma non solo il PSG, perché anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino Osimhen per il reparto offensivo come riporta ‘Sky Sport’.

I ‘Blues’ sono a caccia di un bomber di spessore internazionale e avrebbero messo in cima alla lista dei desideri proprio il nigeriano. I londinesi avrebbero argomenti convincenti per strappare il sì del Napoli: 80-90 milioni di euro cash, più alcune contropartite. Si tratterebbe di un giovane e sopratutto di Romelu Lukaku, che difficilmente resterà alla Roma dopo il prestito nella capitale. A spingere per un eventuale arrivo di ‘Big Rom’ a Napoli sarebbe il nuovo Ds Manna, che già la scorsa estate inseguì a lungo il nazionale belga per portarlo alla Juventus prima della permanenza di Vlahovic sotto la Mole.