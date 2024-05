Rebus Juve: “Thiago Motta non è convintissimo”. Riecco Conte

Le strade della Juventus e di Allegri potrebbero dividersi a fine stagione: non tramonta l’ipotesi di un ritorno di Conte dietro il favorito Thiago Motta

Tutti gli indizi portano a un addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus, con il divorzio che dovrebbe consumarsi anche in caso di accesso (ormai a un passo) dei bianconeri in Champions League e di vittoria finale in Coppa Italia.

Questa sera all’Olimpico contro la Roma Vlahovic e compagni hanno la possibilità di blindare la qualificazione in Europa, obiettivo basilare per rilanciare le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ già nella prossima stagione. Nel futuro però della Juve sembra non esserci più posto per Allegri, malgrado un contratto che lega il tecnico livornese ancora per un anno ai bianconeri. Il Dt Giuntoli è intenzionato a fare altre scelte e ha dato la priorità all’arrivo sotto la Mole di Thiago Motta, protagonista alla guida della rivelazione Bologna.

Allenatore Juventus: PSG per Thiago Motta, occhio al ritorno di Conte

Thiago Motta è comunque tra i più ambiti sul mercato, visto che anche il Milan e le big dall’estero lo seguono con attenzione.

Fabio Caressa va controcorrente sul futuro dell’allenatore italo-brasiliano e rilancia la candidatura di Conte per la panchina bianconera: “Mi risulta che Thiago Motta non è convintissimo di andare alla Juve e viceversa, mi hanno detto che potrebbe essere in attesa del PSG, se non confermano Luis Enrique. – sottolinea il giornalista sulle frequenze di ‘Radio Deejay’ – E non è convintissimo di lasciare Bologna, lì sta bene. Non è che alla Juve c’ha il bene di rifugio che è Conte? Antonio è più cercato dai tifosi che dalle società, mi sembra strano che nessuna squadra punti su di lui”.