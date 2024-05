Juventus fuori dalla Champions League: il verdetto che spiazza i tifosi

Giornata di campionato decisiva per la lotta alla zona Champions League con lo scontro diretto dell’Olimpico tra Roma e Juventus

Non sta certamente vivendo un gran momento la Juventus di Massimiliano Allegri in un girone di ritorno da incubo. La formazione bianconera, che sino allo scorso gennaio si ritrovava testa a testa con l’Inter nella speranza di poter lottare fino alla fine per lo Scudetto, ha disperso tutto il vantaggio accumulato e rischia ora di poter clamorosamente mettere in discussione un piazzamento alla prossima Champions League.

Un traguardo che sino a poche settimane fa sembrava quasi scontato, a maggior ragione dopo aver ottenuto anche il quinto posto Champions grazie al ranking Uefa del campionato italiano, ma che ora non appare più così sicuro. Questa giornata, in tal senso, potrebbe risultare fondamentale per i ragazzi di Allegri. La formazione bianconera è attesa infatti alla trasferta dell’Olimpico in un vero e proprio scontro diretto con la Roma. I giallorossi, rinvigoriti dalla cura De Rossi, in caso di vittoria potrebbero portarsi a soli 3 punti dal terzo posto occupato dalla Juve.

Con il Bologna attualmente a -1 e l’Atalanta che sta vivendo un grande momento di forma, la Juventus non può più commettere altri passi falsi. Di fronte ci sarà una Roma reduce da una brutta prestazione nella semifinale di andata di Europa League, culminata in una sconfitta per 0-2 contro un fortissimo Bayer Leverkusen. Dinnanzi ai propri tifosi, però, i giallorossi hanno già dimostrato altre volte di potersi trasformare e difficilmente renderanno la vita semplice ai bianconeri in un match così importante.

Juve fuori dalla Champions League: il verdetto condanna i bianconeri

In merito alla lotta accesissima per la zona Champions League, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale formazione tra quelle attualmente in corsa meriterebbe di rimanere fuori.

Con il 42,2% delle preferenze, la Juventus è stata la squadra in assoluto più votata. Stando all’esito del sondaggio, dunque, Bologna, Roma e Atalanta meriterebbero più dei bianconeri di centrare l’obiettivo tanto ambito. Per la squadra di Allegri, in tal caso, si tratterebbe di una mazzata visto che già quest’anno non ha preso parte all’ultima edizione della Champions League.