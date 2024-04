Tevez, malore e ricovero in ospedale: le condizioni dell’ex Juve

Paura per l’ex attaccante della Juventus Carlos Tevez: ecco le sue condizioni dopo gli accertamenti in ospedale

Paura nella notte per Carlos Tevez, ex Juve ed attuale allenatore dell’Independiente in Argentina. L’ex attaccante è stato ricoverato in seguito a dei dolori al petto.

Come comunicato dal club argentino, i primi esami sono stati soddisfacenti e non hanno rilevato problemi gravi. L’ex bianconero rimarrà in ospedale per ulteriori controlli: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato. Carlos Tevez resta ricoverato in ospedale a scopo precauzionale fino al completamento degli esami corrispondenti”.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Questa la nota ufficiale diffusa dall’Independiente sui propri canali riguardo alle condizioni dell’Apache. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.