Scandalo che scuote il campionato: due calciatori arrestati con l’accusa di stupro

Un nuovo scandalo scuote il campionato nel finale di stagione. Due calciatori sarebbero stati arrestati con l’accusa di stupro, i dettagli

Un nuovo caso sta creando scalpore e colpisce il mondo del calcio, in particolare il massimo campionato ed a stagione ancora in corso.

L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra: due calciatori 19enni della Premier League, appartenenti allo stesso club e rimasti anonimi, sarebbero infatti stati arrestati dalla polizia con l’accusa di stupro.

Secondo quando riportato dal tabloid ‘The Sun’, i due giovani giocatori sarebbero stati già rilasciati su cauzione. Dalle prime ricostruzioni il reato sarebbe stato commesso nella notte di venerdì 19 aprile. Dei due calciatori si conosce solo l’età, mentre non sono stati resi noti i nomi ed il club di appartenenza, che è lo stesso.

Premier League, due calciatori accusati di stupro: l’indiscrezione

Come riferito dal ‘The Sun’, l’arresto sarebbe avvenuto dopo che la vittima ha sporto denuncia. Non è ancora noto se il club in questione abbia già adottato provvedimenti nei confronti dei due tesserati.

Secondo le informazioni dei media britannici, uno dei due calciatori sarebbe stato fermato dalla polizia direttamente nello stadio ed interrogato sul posto alla presenza di un delegato del club. Successivamente sarebbe stato trasportato in commissariato. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.