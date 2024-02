Galliani, patto con Palladino e Inter da scudetto: “È la più forte” | VIDEO CM.IT

Punto prezioso per il Monza nella trasferta sul campo dell’Udinese. Le parole del Ceo biancorosso Adriano Galliani prima dell’odierna assemblea della Lega Serie A

Dal campionato dei brianzoli al futuro di Palladino e Colpani, oltre alla corsa scudetto dopo la vittoria dell’Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus. Ecco l’intervento di Adriano Galliani prima dell’assemblea di Lega: “Un po’ di sofferenza è normale, credo che il Monza stia facendo un buon campionato. Pareggiare a Udine è un ottimo risultato”.

“Con Palladino parleremo a fine campionato, c’è questo patto e i patti si rispettano. Quindi ne discuteremo il 27 maggio”. Poi ancora: “Per il Papu Gomez ci sarà un’udienza il 12 febbraio e poi si dovrebbe sapere la sentenza nel giro di due-tre giorni. Entro metà mese dovremmo sapere, quindi speriamo ma non dipende da noi”.

Galliani quindi proseguito su Colpani: “Ha altri cinque anni con il Monza. Giocatori in scadenza? Su Gagliardini e D’Ambrosio scatterà il rinnovo automatico in caso di salvezza”.

Infine sul big match di ieri sera e su De Laurentiis: “Ho visto Inter-Juventus ma non commento. L’Inter come organico è nettamente la più forte. Poi nel calcio non sempre vince la più forte. Le dichiarazioni di De Laurentiis sulla Lega? Non commento le parole degli altri presidenti”.