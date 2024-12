DIRETTA Serie A, Juventus-Venezia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

La sfida tra bianconeri e lagunari chiude il palinsesto di oggi della sedicesimo turno di campionato di Serie A

Reduce dalla prestigiosa e fondamentale vittoria per 2-0 contro il Manchester City, la Juventus proverà a cavalcare l’entusiasmo Champions per tornare al successo anche in campionato. I tre pareggi consecutivi contro Milan, Lecce e Bologna hanno allontanato dalla zona Champions i bianconeri, che hanno urgente bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno nella lotta scudetto.

Unica squadra ancora imbattuta in campionato, la Juve non potrà contare sul suo condottiero Thiago Motta, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la sua ex squadra la scorsa settimana, ma ritrova Nico Gonzalez, rientrato nella lista dei convocati dopo più di due mesi. Afflitta da pareggite acuta, la compagine bianconera ha spesso perso per strada punti contro le piccole e nel post partita contro il City, Dusan Vlahovic ha puntato proprio su questo tasto per spronare i compagni.

Eusebio Di Francesco, dal canto suo, con il pareggio contro il Como ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive e spera di centrare una mezza impresa a Torino, pur consapevole che non è certo da questi campi che passano le chances di poter risalire la classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Venezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Hugeux (Thiago Motta squalificato).

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli** 35, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese** 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari** 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno

**una partita in più