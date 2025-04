Milan, Reijnders ko: ecco cosa è successo

Le ultime da Milanello sulle condizioni del centrocampista olandese, oggi non allenatosi con la squadra a disposizione di Sergio Conceicao

Il Milan rischia di perdere Tijjani Reijnders, ovvero uno dei giocatori in assoluto più importanti della squadra. 13 gol e 4 assist quest’anno per il centrocampista olandese, fresco di rinnovo contrattuale fino a giugno 2030 e nel mirino di alcuni grandi club europei, Barcellona in testa.

Titolare anche nel derby con l’Inter di mercoledì valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’ex AZ Alkmaar potrebbe invece saltare il match contro la Fiorentina in programma domani sera al ‘Meazza’ e valevole per la 31esima giornata di Serie A.

Come appreso da Calciomercato.it, il numero 14 è alle prese con problemi intestinali. Oggi non si è allenato, dunque è a rischio forfait per la sfida coi viola di mister Palladino. La rifinitura di domani scioglierà tutti i dubbi, dovesse saltarla sarebbe pressoché certa la sua non convocazione per la partita. Al suo posto giocherebbe uno tra Joao Felix e Sottil. Qualche chance pure per Chukwueze, con Pulisic che partirebbe centrale sulla trequarti.