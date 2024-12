L’orgoglio di Conte dopo Udinese-Napoli: “Non dobbiamo farci confondere dal risultato”

Il tecnico salentino commenta la vittoria in rimonta della squadra azzurra in Friuli: le sue dichiarazioni nel post gara

Torna alla vittoria il Napoli e lo fa in rimonta. Gli azzurri passano sul campo dell’Udinese, vincendo 3-1 e ritrovando i tre punti dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio.

Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, Antonio Conte commenta così la prestazione della sua squadra: “Cosa ho detto nell’intervallo? Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Eravamo sotto 1-0, ma è stato casuale perché abbiamo condotto la partita. Non è che tra primo e secondo tempo è cambiato chissà cosa. La partita è stata condotta dal primo minuto, in maniera anche autoritaria. Dobbiamo continuare su questa strada, l’abbiamo detto anche dopo la sconfitta contro la Lazio. Dobbiamo giocare questo tipo di calcio”.

NERES – “David si allena ormai da tanto tempo con noi, la maggioranza della volte gli sono stati preferiti sempre Kvara e Politano, ma ero tranquillo. È un giocatore forte, che è cresciuto tanto in questi cinque mesi anche dal punto di vista fisico. Per noi è un giocatore importante che può giocare sia a sinistra che a destra. Noi in settimana non alleniamo solo 11 giocatori, ma tutti per far sì che si trovino pronti quando ci sono defezioni. Sono contento per lui ed ora avrà modo di dimostrare le sue qualità ancora di più”.

Udinese-Napoli, Conte: “Percorso da compiere”

Antonio Conte quindi ha continuato nella sua analisi, parlando del percorso che finora la squadra ha fatto e deve continuare a fare.

PERCORSO – “Abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità da parte dei calciatori. Abbimao iniziato un percorso da cinque mesi: possiamo provare ad accorciare il percorso, ma bisogna comunque farlo. Noi dobbiamo andare avanti con quel che stiamo facendo, in maniera seria e realistica, non avendo paura, sapendo che nessuno ci regalerà niente. Lo abbiamo fatto oggi, all’intervallo ci siamo detti che queste partite dobbiamo andarcele a prendere se le vogliamo”.