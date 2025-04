Scanavino, Platini, Del Piero: nasce la nuova Juventus

La società bianconera lavora sul futuro organigramma e le novità potrebbero essere tante: le ultime sul possibile ritorno

La Juventus guarda al futuro. Il presente chiama, con il campo che richiede le giuste attenzioni, con il posto Champions fondamentale per programmare anche la prossima stagione.

Una stagione che dovrà essere per forza di cose migliore di questa ed allora, nell’attesa che dal terreno di gioco arrivi il verdetto inequivocabile, ecco che c’è da valutare anche il lavoro di chi è stato dietro la scrivania. Si parla di Giuntoli, ovviamente, che sarebbe stato tenuto fuori anche dalla scelta di Tudor.

In questo momento le redini sono tenute in mano da Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus: il dirigente ha da poco lasciato la presidenza di Gedi per occuparsi a tempo pieno della società bianconera. Un segnale chiaro di quello che potrebbe accadere da qui a qualche mese. Un’estate bollente quella juventina, un’estate che potrebbe rappresentare una vera rivoluzione.

Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, analizzando quel che potrebbe succedere al vertice della Juventus nelle prossime settimane.

Juventus, potere a Scanavino: i tifosi invocano Del Piero o Platini

L’uomo al comando della Juventus in questo momento è proprio Maurizio Scanavino e così sarà anche in futuro. L’amministratore delegato sarà uno dei protagonisti della società bianconera, nella quale non si può escludere un ritorno gradito.

Sono i tifosi a spingere in questa direzione: Alessandro Del Piero o Michel Platini, questi i due grandi ex sui quali punta il popolo bianconero per avere un uomo di riferimento, un simbolo della juventinità all’interno della Juventus. Due nomi che potrebbero far parte anche della partita alla presidenza che potrebbe aprirsi nel prossimo futuro.

Il presidente però è Scanavino, è lui l’uomo al comando della Juventus e lo sarà anche nel futuro più prossimo.