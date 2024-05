La Juventus a San Siro: Giuntoli in agguato, servono 20 milioni | CM.IT

In attesa di sciogliere le riserve per la guida tecnica della Juventus, il Dt bianconero Giuntoli pianifica le mosse per il prossimo mercato estivo

Massimiliano Allegri passa la palla alla società sul proprio futuro, con la Champions ormai a un passo per la Juventus dopo il pareggio nella tana della Roma.

Pass europeo solo rinviato per i bianconeri, al quale basterà una vittoria domenica all’Allianz Stadium contro la già retrocessa Salernitana per staccare il biglietto per la prossima Champions League, prima di proiettarsi sulla finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta. Solo dopo la sfida dell’Olimpico del 15 maggio saranno sciolte le riserve sul destino di Allegri e sulla decisione del Dt Giuntoli in merito alla panchina della ‘Vecchia Signora’. Tutti gli indizi e i segnali portano al divorzio con l’allenatore livornese, malgrado un contratto in scadenza nel giugno 2025 e uno stipendio lordo da 20 milioni, compreso lo staff. La scelta sul prossimo tecnico sarà basilare per tracciare anche le linee guida sul mercato, con Thiago Motta che rimane la priorità alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Frendrup osservato speciale per il centrocampo

Giuntoli intanto si muove su più fronti, con l’obiettivo di rinforzare in tutti i reparti la rosa bianconera e provare già la prossima stagione a recitare un ruolo da protagonista nella corsa scudetto.

Restano tanti interrogativi specialmente a centrocampo, con Rabiot e McKennie in bilico considerando la complicata situazione sui rinnovi contrattuali. Non è un mistero il ‘debole’ del Dt della Juve per Koopmeiners, anche se non mancano gli ostacoli per l’olandese ad iniziare dalla valutazione dell’Atalanta che non è intenzionata a scendere sotto i 60 milioni di euro. Sfumato Ferguson dopo il grande infortunio ai legamenti del ginocchio, un obiettivo sensibile della dirigenza della Continassa rimane sempre Morten Frendrup, gioiello del Genoa insieme all’altro uomo mercato Gudmundsson. Un emissario della Juventus – come raccolto da Calciomercato.it – ha seguito il nazionale danese anche ieri nel match di San Siro contro il Milan: non è la prima volta che la ‘Vecchia Signora’ scruta da vicino in questa stagione il classe 2001, di recente accostato anche allo stesso club rossonero.

Frendrup (34 presenze con 2 reti e 6 assist in stagione) si è segnalato finora come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo nel campionato in corso e per lui sono arrivati diversi apprezzamenti anche dall’estero, Premier League in primis. Il suo valore di mercato è lievitato intorno ai 20 milioni di euro e la Juventus continua a seguirlo da vicino per il centrocampo in vista del prossimo mercato estivo, al pari del compagno Gudmundsson per il reparto offensivo.