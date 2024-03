Blitz della Juve a San Siro: due osservati speciali in Inter-Genoa | CM.IT

Ci sono gli osservatori della Juventus al Meazza per Inter-Genoa: due gioielli nel mirino del club bianconero. Ad assistere al match dalla tribuna anche il Ct Spalletti e Palladino

Il posticipo tra Inter e Genoa chiude la 27° giornata del campionato di Serie A, con la capolista Inter che ha lamentato possibilità di allungare addirittura a +15 sulla Juventus dopo lo stop del bianconeri sul campo del Napoli.

A seguire la sfida di San Siro c’è anche il Ct dell’Italia (ed ex tecnico interista) Luciano Spalletti, che per l’occasione seguirà certamente da vicino tutti gli azzurri potenzialmente convocabili per le amichevoli negli USA in preparazione ad Euro 2024 contro Perù ed Ecuador. Tanti gli interisti nel giro della Nazionale, con Barella e Dimarco al momento gli unici due titolari dal primo minuto (Acerbi, Darmian e Frattesi partono dalla panchina). Nel Genoa invece occhi puntati su Retegui, con il centravanti italo-argentino che spera di strappare la convocazione per la spedizione della prossima estate in Germania.

Calciomercato Juventus, Gudmundsson e Frendrup nei radar di Giuntoli

Seduto vicino a Spalletti c’è anche il tecnico del Monza Raffaele Palladino, al Meazza per spiare il Genoa che sarà il prossimo avversario dei brianzoli nell’anticipo di sabato prossimo.

Inoltre – come raccolto da Calciomercato.it – blitz a Milano per seguire la sfida tra Inter e Genoa anche di alcuni osservatori della Juventus, con la presenza del club bianconero a San Siro evidentemente per ragioni di mercato. Sul taccuino del Dt Giuntoli c’è sicuramente Albert Gudmundsson, gioiello dell’undici di Gilardino e seguito da tempi non sospetti dalla dirigenza della Continassa. Il ‘Grifone’ valuta almeno 30 milioni di euro il duttile attaccante islandese, con la Juve che potrebbe affondare il colpo in estate sopratutto in caso d’addio di Federico Chiesa. Oltre a Gudmundsson, gli uomini mercato bianconeri in casa genoana guardano con interesse per il centrocampo anche a Morten Frendrup, con il giovane danese classe 2001 (sostituito all’intervallo e sfortunato protagonista nell’episodio del rigore del 2-0 per l’Inter) lieta rivelazione finora in campionato nello scacchiere di Gilardino.