UFFICIALE salta l’approdo in panchina: era tutto fatto

Colpo di scena sulla panchina del Bayern Monaco. Il nuovo allenatore non sarà Ralf Rangnick: è arrivata la comunicazione ufficiale da parte delle Federazione austriaca

Momento di grande caos in casa Bayern Monaco. I bavaresi, che hanno vissuto una stagione completamente da dimenticare in ambito nazionale, sperano di dare la svolta in Champions League provando ad approdare alla finalissima. Di fronte però c’è il Real Madrid contro il quale servirà un risultato pieno al Bernabeu.

Non semplice per chi come Thomas Tuchel conosce già da tempo il proprio destino. Le strade dell’ex Chelsea e del Bayern si andranno infatti a separare al termine di questa annata, lasciando vacante una delle panchine più ambite d’Europa. Da tempo quindi è partita la caccia al nuovo allenatore, che sembrava poter essere Ralf Rangnick, oggi impegnato con l’Austria e che tre anni fa stava per approdare al Milan.

Il 65enne è legato da altri due anni di contratto con la Federazione austriaca, eppure nei giorni scorsi sembrava si potesse arrivare ad una intesa.

Calciomercato, è UFFICIALE: niente Bayern per Ralf Rangnick

Nulla da fare però per Rangnick al Bayern Monaco, che è saltato ufficialmente questa mattina. L’ex Lipsia non andrà quindi a sedersi sulla panchina dei bavaresi, proseguendo l’attuale progetto tecnico.

A confermare il tutto ci ha pensato la stessa Federazione austriaca che sui social ha pubblicato una foto dello stesso Rangnick con in allegato un messaggio secco e molto chiaro: “Ralf rimane il leader della Nazionale! Abbiamo ancora molto da fare”.

Lo stesso allenatore ha anche affermato: “Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile”.