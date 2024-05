Leao distrutto, è lui il problema: “Il Milan gioca in dieci”

Leao problema del Milan, l’attacco in diretta: “Con lui spesso giocano in dieci”. Le dichiarazioni sull’esterno rossonero

Il 3-3 casalingo col Genoa ha riassunto in 90 minuti la stagione del Milan di Stefano Pioli, caratterizzata da continui alti e bassi, da crolli improvvisi e rimonte. Una stagione che si concluderà senza trofei, alle spalle dell’Inter e con l’amaro in bocca per il deludente percorso in Champions ed Europa League.

Fa discutere, nuovamente, anche la prestazione di Rafael Leao. Il portoghese, sostituito nel secondo tempo, è stato anche fischiato dalla maggioranza dei tifosi presenti a San Siro dopo la prova incolore di ieri.

Furio Focolari, a ‘Radio Radio’, ha criticato duramente l’attaccante: “Il problema del Milan è Leao. È un problema, ne abbiamo dibattuto e discusso sempre tanto. Va bene l’allenatore, la contestazione dei tifosi contro Pioli e la società, però il Milan non può giocare tante partite in dieci”.

Milan, Leao demolito: “È lui il problema del club”

“Il Milan spesso gioca in dieci con Leao. Alla fine diciamo sempre che è un potenziale fuoriclasse, però raramente lo dimostra in campo”, ha tuonato Focolari.

Anche ieri il classe 1999 è rimasto a secco di gol e assist ed apparso piuttosto sottotono ed avulso dal gioco dei rossoneri. Leao, nel corso della stagione, in numerose partite non è riuscito a fare la differenza per il Milan, mancando soprattutto nelle partite decisive. Le critiche ed i dubbi nei suoi confronti aumentano.