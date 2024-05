“Per sempre all’Inter”, l’annuncio che infiamma i nerazzurri

Annuncio importante per l’Inter, un pilastro nerazzurro giura fedeltà ai campioni d’Italia: dichiarazioni che non lasciano dubbi

L’Inter si gode un finale di stagione sereno, dopo i grandi festeggiamenti per lo scudetto, ma inevitabilmente inizia a pensare già al futuro. Per la prossima annata, il club nerazzurro punterà naturalmente a confermare la propria supremazia dimostrata in campionato e a fare bene in Europa. Fondamentale, cercare di trattenere il più possibile i big. Marotta, da questo punto di vista, è già al lavoro per alcuni rinnovi chiave.

Tra i giocatori maggiormente attenzionati da grandi club, c’è Alessandro Bastoni, difensore lanciato da Conte che oggi è una vera e propria colonna della squadra di Inzaghi e anche della Nazionale. E che nonostante le voci lo accostino a società prestigiose, pare non pensare minimamente a lasciare i nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Sky Sport’ in una intervista: “Sì, me la sento di dire che potrei restare all’Inter per tutta la carriera. Mi sento di ripagare l’affetto da parte dei tifosi, avvertito sia adesso che abbiamo vinto lo scudetto, sia quando lo scorso anno abbiamo perso la finale di Champions e quando l’anno prima lo scudetto era sfumato all’ultima giornata”. Annuncio importante, per un giocatore che vuole scrivere altre pagine di storia interista e farlo a lungo.