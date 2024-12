DIRETTA Serie A, Bologna-Fiorentina e Parma-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i viola di Palladino e quello del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Pecchia e quelli di Zanetti in tempo reale

Il Bologna e il Parma ospitano in Emilia rispettivamente la Fiorentina e il Verona in due gare molto delicate valide per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Il derby degli Appennini sarà diretto dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna, mentre lo scontro salvezza è stato affidato a Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato, allo stadio ‘Dall’Ara’, sfida dal sapore europeo tra due formazioni reduci dagli impegni infrasettimanali. I rossoblu del grande ex Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che ha fatto seguito a quello in campionato contro la Juventus, vogliono tornare a vincere per restare nelle zone alte della graduatoria. Stesso discorso per i viola di Raffaele Palladino, che hanno schiantato con sette gol il Lask Linz in Conference, e che in Serie A hanno aperto una striscia di otto successi di fila iniziata il 6 ottobre contro il Milan e proseguita fino a quello dello scorso week end contro il Cagliari. Lo scorso febbraio, su questo stesso campo, i felsinei si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Orsolini e Odgaard.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Tardini’, in palio preziosi punti salvezza e non solo. Dopo il ko esterno contro l’Inter, gli emiliani di Fabio Pecchia vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. I veneti di Paolo Zanetti, la cui panchina è a forte rischio viste le quattro sconfitte di fila subite contro Fiorentina, Inter, Cagliari ed Empoli, vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe loro l’aggancio in classifica proprio ai ducali. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale all’ottobre del 2020, quando i crociati ebbero la meglio con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Kurtic. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Fiorentina e tra Parma e Verona live in tempo reale.

Probabili Formazioni Bologna-Fiorentina e Parma-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Livramento, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: