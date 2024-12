Nuovo infortunio e niente Monza-Juventus: l’emergenza non finisce mai

Il calciatore ha accusato un problema muscolare e va verso il forfait per la partita in programma domenica 22 dicembre

E’ un momento complicato per la Juventus di Thiago Motta, che non sa più vincere in Serie A. I bianconeri, con il 2 a 2 acciuffato nel finale, contro il Venezia, con un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, sono al quarto pareggio consecutivo nel massimo campionato.

Il grande successo contro il Manchester City è stato così subito dimenticato, con Kalulu e compagni che in Italia non vincono dal 9 novembre, quando conquistarono il derby contro il Torino. Poi sono arrivati lo 0-0 contro il Milan, l’1 a 1 contro il Lecce e i 2-2 contro Bologna e appunto con il Venezia. Domenica si proverà a rialzare la testa a Monza, contro una squadra che ha dato filo da torcere alle big, ma che ha una classifica davvero da dimenticare. I brianzoli, infatti, sono ultimi con dieci punti in classifica. Alla vigilia del match contro il Lecce, Alessandro Nesta aveva incassato la piena fiducia di Adriano Galliani, ma un ennesimo ko in Puglia (i salentini sono avanti per 2 a 1 all’intervallo) potrebbe portare a delle riflessioni in casa Monza.

Monza-Juventus, si ferma il difensore di Nesta

Un Monza, in crisi di risultati e con diversi infortunati. Nesta si è infatti presentato in Via del Mare con diverse defezioni: sono out Gagliardini, Cragno, Pessina, Vignate, Petagna e Djuric.

L’attaccante, fondamentale per gli schemi di Alessandro Nesta, ha accusato un problema muscolare al flessore e la sua presenza è a serio rischio anche contro la Juve. Ma in casa Monza piove davvero sul bagnato: i biancorossi hanno, infatti, perso per  infortunio anche Luca Caldirola. Il centrale italiano così è stato costretto a lasciare il campo a sei minuti dalla fine del primo tempo, dopo essersi accasciato a terra subito dopo l’autogol di Dorgu. Le condizioni dell’esperto centrale, che ha accusato dei problemi muscolari, verranno valutate nelle prossime ore, in vista della Juve. Al suo posto, Alessandro Nesta si è affidato a Carboni.