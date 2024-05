Champions League, Borussia Dortmund-Psg 1-0: primo round ai gialloneri

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra il Borussia Dortmund di Terzic e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique in tempo reale

Il Paris Saint-Germain fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida come andata della seconda semifinale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che erano inserite nel girone del Milan che sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor.

Da una parte i rossoblu di Luis Enrique, che si sono appena laureati campioni di Francia per la dodicesima volta nella loro storia grazie al pareggio contro il Le Havre, vogliono provare a vincere anche fuori dai confini nazionali. I transalpini sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato la Real Sociedad agli ottavi di finale e il Barcellona ai quarti. Dall’altra parte i gialloneri di Edin Terzic, che invece sono reduci dal pesante ko in Bundesliga contro il Lipsia nello scontro diretto per il quarto posto, hanno avuto la meglio prima sul Psv Eindhoven e poi sull’Atletico Madrid. La gara sarà trasmessa in tv ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc in diretta e in esclusiva solo sulla app di Amazon Prime. Nella fase a gironi, su questo stesso campo, la sfida finì in parità con il punteggio di 1-1 con le reti di Adeyemi e Zaire-Emery. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra Borussia Dortmund e Psg live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Psg

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Fullkrug.

Psg (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Mbappe, Barcola.