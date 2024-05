Inter, summit decisivo in sede: la scelta sul nuovo attaccante | VIDEO CM.IT

L’Inter festeggia scudetto e seconda stella, intanto sono già iniziate le manovre sul mercato della dirigenza nerazzurra per la sessione estiva

L’Inter fa festa e intanto ha iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. Dopo i festeggiamenti per lo scudetto, la dirigenza nerazzurra si è messa subito al lavoro nella sede di Viale della Liberazione.

Marotta e Ausilio vogliono puntellare a dovere la rosa dei campioni d’Italia, venendo incontro anche alle richieste di mister Inzaghi. A fine campionato il tecnico piacentino farà il punto della situazione in sede con il management nerazzurro sulla prossima stagione e presto metterà anche nero su bianco al rinnovo biennale fino al 2027. Inzaghi ha chiesto e ottenuto garanzie sulla competitività della squadra e sulla permanenza di tutti i big ad Appiano Gentile, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili dall’estero. I vari Thuram, Bastoni e Barella sono quindi destinati a restare a Milano e la dirigenza lavora per completare lo scacchiere di Inzaghi con alternative di spessore in vista anche dei tanti impegni della nuova stagione dove l’Inter giocherà almeno due partite in più nel girone di Champions League e sarà protagonista nel giugno 2025 anche del Mondiale per Club.

Calciomercato Inter, caccia all’attaccante: Gudmundsson resta in pole

Intanto l’Inter si è assicurata a parametro zero Zielinski e Taremi: tutto fatto tra l’accordo sul contratto e le visite mediche, con l’ormai ex Napoli e l’iraniano che saranno ufficializzati a luglio.

L’attuale goleador del Porto potrebbe però non essere l’unico colpo in attacco per il duo Marotta-Ausilio, specialmente se anche Arnautovic oltre a Sanchez dovesse salutare Appiano Gentile. Zirkzee piace tanto alla dirigenza nerazzurra ma arriverebbe solo in caso di addio eccellente, così il nome cerchiato in rosso rimane quello di Gudmundsson che si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Genoa. Per l’islandese è sfida alla Juventus e alle big di Premier League, con la valutazione del cartellino che oscilla intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter inoltre dovrà valutare il futuro di Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza: se puntare sul baby argentino fin da subito come quarta o quinta punta, altrimenti cederlo nuovamente a titolo temporaneo o sacrificarlo se arrivasse una proposta importante.

Intanto dagli schermi di ‘TiAmoCalciomercato’ – la trasmissione di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TvPlay – il noto intermediario a agente Fifa Sabatino Durante ha svelato un importante retroscena di mercato sull’attacco dell’Inter risalente a qualche estate fa: “Ricordo che quando l’Inter prese Lukaku la prima volta, dissi a Piero Ausilio che per Vinicius Jr. e Rodrygo avremmo speso di meno. I due sono andati al Real Madrid per 70 milioni di euro”. Quasi un monito alla dirigenza interista sulla scelta del prossimo attaccante….