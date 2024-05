Vinicius o Rodrygo all’Inter: il retroscena di mercato è clamoroso | ESCLUSIVO

Vinicius o Rodrygo all’Inter: il retroscena di mercato, riguardante il primo trasferimento di Lukaku. è clamoroso. L’annuncio in diretta

Da Vinicius e Rodrygo all’arrivo di Lukaku, clamoroso retroscena di calciomercato riportato in esclusiva a TiAmoCalciomercato, la trasmissione di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TvPlay.

Il noto intermediario ed agente FIFA, Sabatino Durante, ha rivelato: “Ricordo che quando l’Inter prese Lukaku la prima volta, dissi a Piero Ausilio che per Vinicius Jr. e Rodrygo avremmo speso di meno. I due sono andati al Real Madrid per 70 milioni di euro”. Il club nerazzurro, invece, scelse il bomber belga per un’operazione da oltre 70 milioni di euro.

Inter, Durante sicuro: “Vinicius non l’avremmo mai aspettato”

L’agente, esperto di calcio sudamericano, è però sicuro: “Vinicius e Rodrygo sono due attaccanti straordinari ed ancora non hanno terminato il loro percorso di crescita”.

“Vinicius ha un coefficiente di realizzazione che può essere ancora migliorato. – ha concluso Durante – Noi, però, un Vinicius non l’avremmo mai aspettato”. Il resto è storia.