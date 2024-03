Messi, Galliani e Gudmundsson: l’Inter si interroga su Carboni | CM.IT

Valentin Carboni convocato dall’Argentina campione del mondo e al centro di diversi rumors di mercato in vista della prossima estate

Dal Monza ai duetti in allenamento con Leo Messi. Valentin Carboni è volato lo scorso weekend in Argentina dopo la convocazione, forse un po’ inattesa, del Ct Scaloni nella nazionale campione del mondo per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica.

A osservarlo nelle scorse settimane, nello specifico nel match contro la Roma, c’era anche Walter Samuel sulle tribune dell’U-Power Stadium per conto del selezionatore dell’Albiceleste. Relazioni positive da parte dell’ex difensore, con Carboni che sta trovando sempre maggiore spazio nello scacchiere di Raffaele Palladino malgrado la concorrenza nel ruolo di Colpani, Mota e Maldini. Il tecnico dei brianzoli se lo coccola e continua a tessere le lodi del classe 2005, mentre Adriano Galliani rinvia ogni discorso sul futuro a fine campionato e intanto spera di strappare una possibile conferma del giocatore per un altro anno in Brianza. Decisiva in questo senso sarà ovviamente la volontà dell’Inter e quelli che saranno i progetti della dirigenza sul conto di Valentin Carboni.

Calciomercato Inter, gli scenari sul futuro di Valentin Carboni

Gli uomini di Viale della Liberazione stanno seguendo passo dopo passo la crescita del fantasista argentino nella vicina Monza e la prossima estate – come appreso da Calciomercato.it – rientrerà ad Appiano Gentile per essere valutato da Simone Inzaghi in vista di un possibile ritorno in pianta stabile con la casacca nerazzurra.

Da capire anche il minutaggio che il 19enne mancino avrebbe a Milano, continuità invece che gli assicurerebbe il Monza indipendentemente dalla permanenza o meno dell’estimatore Palladino. Carboni potrebbe essere il naturale sostituto in Brianza di Colpani (ovviamente se per il ‘Flaco’ dovesse arrivare un’offerta importante), con il quale si alterna o condivide la trequarti nel nuovo 4-2-3-1 orchestrato dal tecnico biancorosso. O più semplicemente rientrare in un’eventuale trattativa dell’Inter per arrivare allo stesso Colpani o aprire a un’avventura bis di Di Gregorio tra i pali della ‘Beneamata’. Da escludere che il Monza rilevi a titolo definitivo Valentin Carboni, anche perché la dirigenza interista valuta 25-30 milioni di euro il gioiellino albiceleste. Più facile invece che si vada per un rinnovo del prestito per un’altra stagione, con la possibilità di continuare a seguirne da vicino la crescita in una realtà come quella brianzola che sta valorizzando diversi giocatori di prospettiva.

Parallelamente l’Inter però non chiude a un’eventuale cessione di Carboni, sondato nell’ultimo mercato invernale da diverse compagini tra Italia ed estero, se dovesse arrivare in Viale della Liberazione un’assegno allettante. Da non escludere che il giovane fantasista venga sacrificato per sbloccare altri affari di mercato, come ad esempio la pista Gudmundsson con il Genoa. Valentin Carboni, che di recente ha anche cambiato procura, l’estate scorsa ha rinnovato il contratto fino al 2028 con il sodalizio nerazzurro: per lui nella stagione in corso 2 gol e 4 assist in 22 gettoni complessivi con la maglia del Monza.