Inter, incontro in sede su Valentin Carboni: le ultime sul futuro | VIDEO CM.IT

Summit nella sede dell’Inter tra la dirigenza nerazzurra e il nuovo agente del gioiello argentino Valentin Carboni

Si intensificano i rumors di mercato sul futuro di Valentin Carboni. Il nuovo agente Alessandro Moggi, nel primo pomeriggio ha incontrato l’Inter, proprietaria del cartellino dell’argentino, nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione.

Un summit per fare il punto della situazione dopo il cambio di procura del fantasista classe 2005, attualmente in prestito al Monza. Come raccolto da Calciomercato.it, per Valentin Carboni nelle ultime settimane si sono registrati dei sondaggi da parte di Lazio e Fiorentina in Serie A, oltre che dalla Premier e dalla Spagna, dove per il giocatore si è informato l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, tra offerte e Monza: il piano per Carboni

L’Inter però al momento non ha intenzione di privarsi del giocatore e lo valuta almeno 20 milioni di euro.

Per adesso nessuna delle squadre interessate ha formulato un’offerta che si avvicini alle richieste del sodalizio nerazzurro, che inoltre non vuole interrompere l’accordo con il Monza, parentesi che i dirigenti interisti e Inzaghi reputano importante per la crescita e la maturazione del ragazzo. Carboni quindi, a meno di colpi di scena, è destinato a terminare l’avventura in prestito in Brianza (2 reti e altrettanti assist finora per lui e prestazioni sempre più in crescendo), mentre a giugno l’Inter valuterà con attenzione il futuro del giovane trequartista. Carboni gode della stima della dirigenza e del tecnico e la prossima estate potrebbe così restare in pianta stabile ad Appiano Gentile. Moggi al termine dell’incontro nella sede di Viale della Liberazione (dove non era presente l’Ad Marotta, a Coverciano per la Panchina d’Oro) ha dribblato le domande sul futuro del 18enne talento albiceleste.