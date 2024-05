PAGELLE E TABELLINO BAYER-ROMA 2-2: Lukaku che flop, Svilar che peccato

Pagelle e tabellino di Bayer Leverkusen-Roma, match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League 2023/24

BAYER LEVERKUSEN Kovar 6 Tapsoba 6 Tah 5 TOP Hincapié 6,5: annulla letteralmente Lukaku, gli si incolla in maniera furiosa, lo anticipa, non lo fa respirare né girare. Gioca a tutto campo, a testa alta e senza un briciolo di paura. Personalità, concentrazione, tempi, intelligenza, qualità tecnica. Profilo di altissimo livello. Frimpong 6. Dal 90′ Stanisic 6 Xhaka 6 Palacios 6 Grimaldo 5,5. Dal 91′ Koussounou sv Hofmann 5,5. Dall’81’ Wirtz sv Adli 6 FLOP Hlozek 5: si mangia troppi gol, sbaglia troppi palloni in area della Roma. Poi fa la frittata rischiando di rovinare 180 minuti. Scelta non felicissima di Xabi Alonso. Dal 74′ Schick 6 Allenatore: Xabi Alonso 5,5

ROMA

Svilar 6,5: è lui a tenere la partita aperta fino alla fine. Tra andata e ritorno ha preso di tutto, di tutto. Insieme all’autogol di Mancini, causato dalla sua uscita a vuoto, è una mazzata del destino. Non lo meritava, ma quell’errore, con la complicità di Smalling, è stato comunque pesante.

Mancini 5

Ndicka 7

Angeliño 6,5. Dall’81’ Smalling 5

El Shaarawy 6,5

Cristante 6

Paredes 7,5

Spinazzola 6. FLOP Dal 21′ Zalewski 5: pronti, via, giallo. Contro Frimpong la lotta è impari, infatti De Rossi lo sposta di corsa. Ma nella ripresa, quando servono i cross in mezzo, lì in area a Lukaku e co. ne arrivano a malapena un paio su 7-8 tentati. Una poca propensione che penalizza la Roma alla fine.

Pellegrini 6 Dall’81’ Abraham sv

Azmoun 5,5. Dal 72′ Bove 6

Lukaku 5

TOP Allenatore: De Rossi 6: una partita preparata benissimo, tatticamente e mentalmente. La Roma ci crede e si vede, ha occasioni e ne concede tante. Con un po’ di fortuna si trova avanti 2-0, facendo un’impresa. Senza Dybala e poi anche Spinazzola. Anche se la scelta di inserire Zalewski al suo posto lascia parecchi dubbi. L’autogol di Mancini, di nuovo dopo Budapest, è quanto di più beffardo si potesse immaginare.

Arbitro: Makkelie (Olanda) 6

Il tabellino di Bayer Leverkusen-Roma 2-2

Marcatori: 43′ rig. Paredes (R), 66′ rig. Paredes (R), 82′ aut. Mancini (B), 90’+7 Stanisic (B)

Ammoniti: Mancini (R), Tapsoba (B), Paredes (R)

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoda, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Hofmann (81′ Wirtz), Adli; Hlozek (74′ Schick). A disposizione: Hradecky, Lomb, Stanisic, Kossounou, Arthur, Palacios, Boniface, Puerta, Tella, Andrich, Adli, Wirtz, Schick, Iglesias. Allenatore: Xabi Alonso.