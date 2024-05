Gioia Atalanta, Percassi sogna un top player: “Speriamo di prenderlo. Gasperini? Così è impossibile”

Le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta, Percassi, al termine del match contro il Marsiglia. La gioia di Bergamo e il futuro di Gasperini

Atalanta in festa. La squadra bergamasca può esultare per la conquista della finale di Europa League. Ad esultare è chiaramente una città intera e ovviamente la famiglia Percassi.

Dopo il netto 3 a 0 contro il Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti Antonio e Luca Percassi. Il presidente ha mostrato tutto il suo entusiasmo, soffermandosi sul futuro di Gasperini: “Questa vittoria per noi è stata incredibile – afferma -, è per tutti i bergamaschi. Fino a poco tempo fa era impensabile, ora pensiamo al futuro che diventa interessante. Quando inizia la stagione, puntiamo sempre a salvarci, era inimmaginabile. Gasperini? E’ stato determinante, siamo sempre cresciuti in questi anni. Lui è un po’ particolare quando le cose non vanno per il verso giusto ma sta facendo un lavoro straordinario. Futuro? Abbiamo un contratto di un anno con lui. E’ impossibile che qualcuno se lo venga a prendere. Se si presenterà il mister ne parleremo, anche se con grande dispiacere”.

Atalanta-Marsiglia, Luca Percassi: “Gasperini non ha mai preteso giocatori”

Una battuta arriva anche sullo stadio, che sarà completo all’inizio della nuova stagione: “E’ stato un grande investimento di centinaia di milioni. Come un top player? Speriamo di prendere anche quello”.

Poi è arrivata anche una battuta di Luca Percassi: “Quando si parla di Atalanta, papà è il primo tifoso e giustamente fa trasparire tutte le emozioni. Gasperini non ha mai chiesto giocatori nello specifico. Ha sempre dato libertà alla società di scegliere. Non ha mai preteso qualcuno”