Incontro dopo il derby, svolta clamorosa in panchina

L’indiscrezione non è tardata ad arrivare e sancisce un vero e proprio ribaltone per la guida tecnica. Si aspetta solo la comunicazione ufficiale

Non sono poche le indiscrezioni relative al futuro delle panchine dei top club europei che stanno calamitando l’attenzione mediatica. In Italia, ma non solo. Le prossime settimane, infatti, potrebbero apparecchiare la tavola ad un vero e proprio effetto domino. La prima tessera dovrebbe essere ufficializzata in tempi relativamente brevi.

A dispetto di quanto annunciato diverse settimane fa, Xavi è destinato a restare al Barcellona fino al 2025. Come evidenziato da sport.es, le parti hanno trovato un’intesa e il tecnico blaugrana rispetterà il contratto con i catalani. Legato al Barcellona fino al 2025, Xavi aveva esternato la sua volontà di cambiare aria. Le indiscrezioni degli ultimi giorni, però, avevano già riferito della possibilità di raggiungere un’intesta. Detto, fatto. Stando al portale iberico, nella giornata di domani sarà lo stesso Laporta a comunicare ai media il nuovo ribaltone, con l’attuale tecnico del Barcellona che dunque è ritornato sui suoi passi e proseguirà la sua esperienza alla guida della panchina blaugrana.

Una decisione per molti aspetti sorprendente. Autore di una stagione in chiaroscuro, il Barcellona è reduce dal doppio pesante KO patito contro Psg e Real Madrid che ha ridimensionato le ambizioni di Lewandowski e compagni. Accostato anche al Milan, Xavi ha dunque optato per la soluzione “interna”, allungando di (almeno) un anno la sua avventura in Catalogna.