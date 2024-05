Milan, Deschamps annuncia l’addio di Giroud: “Scelta di vita”

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata da Didier Deschamps, sono state fornite chiave di lettura importanti per il futuro di Giroud

Protagonista di una stagione che si accinge a chiudere in chiaroscuro, Olivier Giroud ha comunque fornito il suo contributo in termini di gol e di carisma. La parentesi dell’attaccante francese al Milan, però è ormai giunta al capolinea. Dopo i contatti avviati nei mesi scorsi, il Los Angeles FC è riuscito a convincere l’ex attaccante di Chelsea ed Arsenal, che al termine della stagione volerà dunque negli States.

Ad “ufficializzare” quella che lui stesso ha definito “una scelta di vita” da parte di Giroud è stato Didier Deschamps. Il commissario tecnico francese, nel corso di un’intervista rilasciato ad Associated Press, ha commentato proprio la scelta dell’attaccante francese, dando ormai per acquisito il trasferimento di Giroud in Mls. Ecco quanto riferito: “Giroud ha fatto una scelta sportiva e di vita. Ha ancora questo fuoco dentro e avrà una nuova chance, sia pur con esigenze diverse rispetto a quelle europee. Di certo tutto questo non ribalta le mie scelte: Olivier resterà al Milan fino a fine stagione. Come tutti gli altri deve fare i conti con la concorrenza, ma ha esperienza. Ai miei occhi il suo trasferimento non gli farà perdere punti”.