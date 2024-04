Tegola pesante, niente Juventus per il centrocampista

Non ci sarà, eventualmente, contro i bianconeri di Allegri. Ecco cosa è successo

Salterà l’eventuale sfida con la Juventus di Massimiliano Allegri, che ieri ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia nonostante il ko per 2-1 contro la Lazio all’Olimpico. Decisivo in positivo la vittoria per 2-0 a Torino, nella gara d’andata.

Rolando Mandragora non ci sarà nell’eventuale finale di Coppa Italia contro i bianconeri. Il centrocampista della Fiorentina era diffidato ed è stato ammonito alla fine del primo tempo della semifinale di ritorno con l’Atalanta – per un fallo ingenuo su Koopmeiners – in vantaggio per 1-0 grazie alla rete dello stesso olandese. All’andata si imposero i viola col medesimo punteggio, per cui al momento il duello tra la formazione di Italiano e quella di Gasperini è in perfetta parità.