Inter, 50 milioni con due ‘esuberi’: “Il sogno di Inzaghi è il grande ritorno” | ESCLUSIVO

Analisi degli scenari di mercato per l’Inter in estate: annuncio a Calciomercato.it sul grande sogno di Inzaghi per un ritorno in nerazzurro

Una settimana da incorniciare per l’Inter, che dopo la vittoria dello scudetto sancita nel derby con il Milan si prepara ad altri grandi festeggiamenti in città, in occasione della sfida con il Torino. Ma il club non vuole cullarsi sugli allori e riflette già attentamente sul futuro.

Zielinski e Taremi rappresentano già due innesti importanti, sull’ossatura di una squadra che ha dimostrato grande solidità in Italia e di poter far bene anche in Europa, dove l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions è stata una delle poche amarezze. Ci saranno anche altri acquisti, ma con il club chiamato a usare bene le proprie risorse, seguendo strategie ben precise. Ne abbiamo parlato, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ su Twitch, con il giornalista Filippo Tramontana di ‘7Gold’.

“Inter, serve un esterno: il sogno è Hakimi”, l’annuncio in diretta

Ai nostri microfoni, Tramontana ha spiegato come l’arrivo di un esterno destro sarebbe, in questo momento, la necessità reale dell’Inter. Con il sogno del ritorno di Hakimi sullo sfondo.

“L’Inter in questi anni ha dimostrato di saper gestire le risorse e saper spendere bene, il che non vuol dire che il club possa permettersi tre giocatori da 50 milioni di euro – ha spiegato Tramontana – Questo anche se dovesse vendere un pezzo pregiato, cosa che quest’anno il club vorrebbe evitare. La cosa fondamentale è avere sempre un piano B, non si può mai sapere se arrivano offerte irrinunciabili, ad esempio se qualcuno arrivasse con 80 milioni di Thuram. Occorre trovare subito i sostituti in tal caso. I sacrificabili per me sono due, uno è Dumfries che però non ha tutto questo mercato al momento, l’altro è Valentin Carboni se arrivassero offerte importanti. Anche se per lui si vorrebbe tenere almeno la recompra, come accaduto per Fabbian. Gli asset incedibili sono Barella, Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez, sono quelli che tengono il gruppo insieme. Quale sarebbe il regalo ideale per Inzaghi? Con la cessione di Dumfries servirebbe un esterno a destra, visto che a quel punto rimarrebbe solo Darmian, considerando anche che Buchanan fin qui ha giocato sempre a sinistra nelle sue poche apparizioni. Il sogno sarebbe il grande ritorno di Hakimi. In attacco al momento l’Inter non ha stretta necessità, anche perché sarà difficile piazzare Arnautovic. Ma tra due profili come Gudmundsson e Zirkzee non avrei dubbi sul puntare sul primo, è il tipo di giocatore che manca per caratteristiche tecniche”.