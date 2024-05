Disastro in campo e cessione immediata: il Milan perde un titolare

La domenica pomeriggio di Serie A passa anche da Milan-Genoa, sfida che i rossoneri erano chiamati a non steccare. Inizio horror però per Tomori e compagni

È iniziato nel peggior modo possibile il pomeriggio di San Siro per il Milan, che sta affrontando l’ostico Genoa di Alberto Gilardino, che da calciatore ha anche vestito la maglia rossonera.

A mettere immediatamente la strada in salita è stato però proprio un calciatore del Milan, che commettendo un’ingenuità in area di rigore ha portato Retegui comodamente sul dischetto per insaccare il gol dell’1-0. Nell’occhio del ciclone ci è finito Fikayo Tomori apparso subito deconcentrato nell’occasione del fallo da rigore su Vogliacco.

Milan-Genoa, disastro Tomori: bufera social dopo il rigore

Il difensore inglese dopo appena 4 minuti ha infatti sbagliato completamente il tempo dell’intervento travolgendo sullo slancio il diretto avversario. Nessun dubbio per l’arbitro che ha concesso il calcio di rigore poi trasformato alla perfezione da Retegui.

Una giocata che non è passata inosservata su X, dove molti tifosi hanno alzato un polverone puntando il dito contro Tomori:

Se penso a cos’era #Tomori appena arrivato al #Milan e in che condizioni è oggi impazzisco di rabbia. Maledetto #Pioli — Zormelo (@IlCondorRed) May 5, 2024

Se #Tomori è il nostro miglior difensore, siamo messi male.. — Alessandro Cafaro (@dottcafaro) May 5, 2024

Ottimo #Tomori: arriva dopo un quarto d’ora su Vogliacco lanciato in area e lo abbatte come avrebbe fatto un ragazzino dell’under 12.

Purtroppo per il Milan, Fik è (o dovrebbe essere) il difensore più forte e affidabile della rosa.

Pensa come stiamo messi.@acmilan #MilanGenoa — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) May 5, 2024

Pioli ha tanti demeriti ma il declino di Tomori e Bennacer non sono opera sua (al massimo insistere nel metterli come titolari) #MilanGenoa — Matteo Rabbia 💢 (@acmatteorabbia) May 5, 2024

È arrivata l ora che tomori faccia le valigie — MiDa (@ReMiDa9891) May 5, 2024