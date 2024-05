DIRETTA Serie A, Milan-Genoa: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Milan ospita il Genoa a San Siro in una gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che hanno uno stato d’animo molto differente che sarà diretta dall’arbitro Prontera della sezione di Bologna.

I rossoneri di Stefano Pioli, privi degli squalificati Calabria e Musah, non vedono l’ora che questa annata volga al termine. La sconfitta nel derby ha consegnato aritmeticamente lo scudetto della seconda stella ai ‘cugini’ dell’Inter, mentre il successivo pareggio in casa della Juventus ha certificato la qualificazione alla prossima Champions. Non resta che blindare il secondo posto in classifica e provare a congedarsi al meglio dai propri tifosi. I rossoblu dell’ex Alberto Gilardino, invece, sono reduci dal successo sul Cagliari che è valsa la matematica salvezza, peraltro mai veramente in discussione in una stagione più che positiva da neopromossi. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Pulisic. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce* 37, Verona* 34, Cagliari* 33, Empoli* e Frosinone* 32, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno