Florenzi non basta: a San Siro regna il ‘rumore del silenzio’

Primo tempo davvero particolare, in cui si sono sentiti solo i tifosi del Genoa, oltre a qualche mugugno. Il racconto della prima frazione di gioco di Milan-Genoa

Si è chiuso in parità il primo tempo di Milan-Genoa. In un San Siro surreale, rigorosamente in silenzio, per mandare un messaggio alla società, a sbloccare la partita è stata la squadra di Gilardino con un gol dal dischetto di Retegui.

E’ il Diavolo, poi, a fare la partita, ma il gol del pareggio arriva solo al 45esimo con un colpo di testa di Alessandro Florenzi, su assist di Chukwueze. Un gol che verosimilmente ha evitato i fischi di San Siro.

L’intervallo, così, è stato, invece, caratterizzato dalla voce del silenzio. La Curva Sud è rimasta in silenzio, senza mostra alcuna reazione. Anche il resto dello stadio è rimasto indifferente.

Nel corso della partita, invece, qualche mugugno si è sentito, soprattutto nei confronti del fischietto Alessandro Prontera, che ha fatto arrabbiare il mondo rossonero. Si è visto protesta anche Stefano Pioli, che ha discusso con il IV Uomo, Maria Sole Ferrieri Caputi, per un doppio fallo non fischiato ai suoi giocatori.

🔴⚫️ #MilanGenoa – Silenzio assordante anche al termine del primo tempo pic.twitter.com/OxnyN8PlL0 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 5, 2024

Il primo tempo, come detto, si è poi chiuso con la rete di Florenzi e con “il rumore del silenzio“, lo striscione della Curva Sud, che ha accompagnato la gara tra Milan e Genoa.